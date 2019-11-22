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ТАСС

РКЦ "Прогресс" приступил к испытаниям частей первой ступени ракеты "Союз-5"

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Рисунок РН "Союз-5"
Рисунок РН "Союз-5".
Источник изображения: Кадр: @Rogozin

Как долго продлятся испытания, не сообщается

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) начал испытывать баки первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Баки для первой ступени "Союза-5" уже изготовили, сейчас они проходят испытания", - отметил собеседник агентства. Он не уточнил, как долго продлятся испытания.

В конце августа генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что РКЦ "Прогресс" начал изготовление отдельных частей баков перспективной ракеты-носителя "Союз-5". На тот момент велась поэтапная разработка конструкторской документации и "разработка систем, двигателей второй ступени". "Это во многом новые двигатели", - отмечал Баранов.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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