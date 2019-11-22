Козни египетские: Каир не отказывается от закупки вооружений у РФ

В арабской республике решение по контракту с Москвой назвали стратегическим

Закупка российского вооружения отвечает стратегическим интересам Египта, Каир не располагает данными о срывах соглашений из-за внешнего давления. Об этом "Известиям" рассказали в посольстве арабской республики в Москве на фоне заявлений США о введении санкций за приобретение истребителей Су-35. Там также подчеркнули: при принятии решений об увеличении обороноспособности страны Каир исходит исключительно из соображений нацбезопасности. Опрошенные "Известиями" эксперты между тем напомнили: сотрудничество РФ и Египта в последние годы только крепнет, Москва участвует в крупных инфраструктурных проектах арабской страны, в частности, возводит АЭС эд-Дабаа. Однако и с Вашингтоном у Каира тесные связи — поэтому давление США на Египет из-за истребителей и последующий американский кнут в виде рестрикций для республики будет особенно ощутимым.

Американская классика

18 ноября на международном авиасалоне в Дубае помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил: Египет рискует попасть под американские санкции, если закупит российское вооружение, в частности, истребители Су-35. При этом дипломат подчеркнул — это не что-то новое, "в Каире об этом прекрасно знают". Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пентагон и Госдепартамент написали письмо властям Египта с предупреждением: за покупкой российских истребителей Су-35 неизбежно последуют рестрикции со стороны Вашингтона.

Для этого у США есть легальное обоснование в виде CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — "О противостоянии противникам Америки посредством санкций") — подписанный в 2017 году закон позволяет вводить санкции против третьих стран, сотрудничающих с оборонными ведомствами государств, отнесенных США к противникам. Россия в него также входит.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер и госсекретарь США Майк Помпео Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State

В посольстве арабской республики "Известиям" заявили, что военно-техническое сотрудничество с РФ по-прежнему развивается на высоком уровне вне зависимости от давления извне. Однако там отказались комментировать ход переговоров о приобретении Су-35.

­— В вопросе укрепления своей обороноспособности Египет руководствуется прежде всего национальными интересами, решение о закупке вооружения у РФ было стратегическим, каких-либо данных о срывах российско-египетских соглашений из-за внешнего давления у нас нет, — рассказали в пресс-службе посольства.

Впервые информация о том, что арабская страна решила купить истребители у России, появилась в СМИ в марте. Сообщалось, что Каир планирует приобрести свыше 20 самолетов на сумму около $2 млрд. Египет и Россия пока официально не подтверждали факт заключения подобной сделки.

Истребитель Су-35 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил "Известиям", что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции против своего партнера — самой многонаселенной страны арабского мира.

— США ранее аналогично угрожали санкциями Индии, Китаю, Турции за закупку систем С-400. Ни в одном из этих случаев эти меры в итоге не были введены, кроме разве что КНР — но и там несущественные ограничения на контакты с некоторыми фирмами. Вашингтон не решился идти против Индии, поскольку власти страны заняли принципиальную позицию, и конфликт с ними мог бы обойтись Штатам в несколько миллиардов долларов, — пояснил сенатор. — Американцы далеко не всегда прибегают к санкциям, особенно это касается тех стран, которые сами закупают вооружение у США. Поэтому вряд ли на этот раз Штаты пойдут на слом отношений с руководством республики.

Из-за риска попасть под американские ограничения Индонезия, например, уже в течение года не может завершить поставку тех же Су-35, хотя еще в июне министр обороны островной страны Риамизард Риачуду говорил, что Джакарта надеется получить истребители до конца 2019 года. Видимо, чтобы как-то подстраховаться на случай, если поставки российских самолетов всё же придется отменить, Индонезия решила в январе 2020 года закупить дополнительно американские Lockheed Martin F-16.

Истребитель Lockheed Martin F-16 Источник изображения: Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Жандарм не уступит

Как пояснил "Известиям" политолог Роланд Биджамов, Египет уже несколько десятилетий — после прихода Анвара Садата и резкого разворота арабской республики с просоветского направления на Запад в 1970-е — зависит от системы американской военной помощи. США сильно обеспокоены планируемой закупкой российских истребителей, потому что это может изменить статус-кво.

— Вашингтон будет делать всё, чтобы сделка по закупке российского оружия не произошла. Во-первых, санкции. Затем может быть заморожена военная помощь, — предположил эксперт. — Америка не желает уступать России позиции, в частности, в таком серьезном вопросе, как продажа вооружения.

И зависимость Каира от Вашингтона в ближайшее время не исчезнет, уверен эксперт.

— Все прекрасно понимают, что Америка оказывает существенную помощь. Даже пшеница и мука закупается у Вашингтона. США и ЕС — сегодня во многом главные партнеры Египта, а наши позиции там далеко не те, какие были, например, в шестидесятых годах.

Танк американского производства M1 Abrams (один из основных танков египетской армии) возле площади Тахрир во время протестов в 2011 году Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Sherif9282

Президент Дональд Трамп не так давно проявил большой интерес к региону, в частности, к строящейся плотине "Хидасэ" в Эфиопии. Она станет крупнейшей в Восточной Африке и уже успела вызвать опасения в Египте, для которого Нил — основа всей экономики. Американский лидер решил выступить медиатором в конфликте между египтянами, эфиопами и суданцами (также заинтересованными в нильских водах) и провести переговоры по плотине в США. Известно также о дружеском отношении американского президента к египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Между тем руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин напомнил, что Вашингтон регулярно угрожает санкциями тем странам, которые хотят сотрудничать с Москвой. В первую очередь Штаты пытаются сорвать кооперацию в области поставок передовой военной техники.

— Американцы будут давить независимо от того, по какой цене Египет был бы готов купить то или иное вооружение. Это политический вопрос. Если же Каир займет независимую позицию и решит сотрудничать с РФ (тем более что российская техника — одна из лучших в мире), то американские санкции не станут для этого помехой, — сказал он "Известиям"

Также эксперт отметил, что помимо вооружения у Москвы и Каира — многомиллиардные контракты по инфраструктурным проектам — возведение АЭС эд-Дабаа, открытие российского индустриального парка недалеко от Порт-Саида, поставка железнодорожных вагонов и многое другое.

Суэцкий канал, Египет Источник изображения: Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

— Также мы собираемся участвовать в модернизации портов и Суэцкого канала. Что же касается поставок Су-35 — здесь всё зависит от решения египетского политического руководства, — признал эксперт.

Пока же, судя по примерам Индонезии и Турции, не отказавшихся от закупок российского вооружения даже под прямыми угрозами, у Египта есть все шансы избежать рестрикций и заключить контракт на поставку самолетов. И сделать это открыто.

Эльнар Байназаров, Любовь Лежнева