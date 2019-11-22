"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Тейковском соединении РВСН

Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН.

В Ивановской области пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН выведены на маршруты боевого патрулирования.

Стратегические ракетчики совершили марши на полевые позиции, провели инженерное оборудование позиций, организовали их маскировку и боевое охранение.

В ходе проведения марша для обнаружения и уничтожения взрывных устройств на маршруте движения колонны, были применены новейшие машины дистанционного разминирования "Листва".

По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.

Основным вопросом в ходе проведения учений стало противодействие условным вооруженным формированиям. Ракетчики провели ряд мероприятий по их обнаружению, блокировке и уничтожению на дальних подступах к полевым позициям.

Учения позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.