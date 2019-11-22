НАТО начнет деятельность в космосе без оружия

Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. Об этом в среду, 20 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли еще одно важное решение. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой для проведения операций", — цитирует его слова ТАСС.

Столтенберг отметил, что альянс не намерен развертывать оружие в космосе, так как НАТО является оборонительной организацией.

19 ноября Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

В июне министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Документ был направлен на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

21 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что милитаризация космоса и киберпространства входит в число главных угроз международной безопасности.