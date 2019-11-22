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Известия.ru

НАТО начнет деятельность в космосе без оружия

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. Об этом в среду, 20 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли еще одно важное решение. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой для проведения операций", — цитирует его слова ТАСС.

Столтенберг отметил, что альянс не намерен развертывать оружие в космосе, так как НАТО является оборонительной организацией.

19 ноября Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

В июне министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Документ был направлен на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.

21 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что милитаризация космоса и киберпространства входит в число главных угроз международной безопасности.

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  • В новости упоминаются
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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