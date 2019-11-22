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Военно-промышленный курьер

Вертолетчики Балтики показали себя в сложных условиях

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корвета "Бойкий".

Такие маневры считаются наиболее сложным видом подготовки летного состава. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, затем – маршрутные, и только после этого их допускают к посадкам на корабль, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ.

Во время учений корвет "Бойкий" находился как в дрейфе, так и в движении. Кроме того, маневры проводились и в темное время суток. В общей сложности летчики корабельных вертолетов совершили более 30 посадок на палубу – всегда быстро и точно.

В рамках учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали также приемы поиска подводных лодок, осуществили взаимодействие с "Бойким" при выполнении торпедных стрельб и провели облеты корвета с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бойкий
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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