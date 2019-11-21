Российский вертолет получит канадский двигатель

Российский вертолет VRT500 получит канадские двигатели PW207V, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "ВР-Технологии" Александр Охонько.

"В рамках международного авиасалона Dubai Airshow мы подписали контракт с Pratt & Whitney Canada на оснащение VRT500 канадскими газотурбинными двигателями PW207V. Также на вертолете будет установлена современная авионика одного из мировых лидеров в этой отрасли. Уже на финальной стадии подписание с потенциальным поставщиком", — сказал руководитель.

Одним из преимуществ VRT500 по сравнению с конкурентами Охонько назвал соосную схему несущих винтов, обеспечивающую "компактные внешние габариты, что позволяет выполнять широкий круг задач, осуществлять работу даже на неподготовленных площадках". "Он имеет повышенную маневренность, удобен в управлении и устойчив к порывам ветра", — уверен гендиректор.

В ноябре эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании "ВР-Технологий", которая входит в холдинг "Вертолеты России" и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия преодолела зависимость от украинских двигателей для боевых вертолетов.

Легкий вертолет VRT500 имеет взлетную массу до 1600 килограммов, дальность до 910 километров и вмещает до шести человек. Первый серийный летательный аппарат планируется выпустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. Предполагаются различные варианты вертолета, в частности,пассажирский, грузовой, корпоративный, медико-эвакуационный и полицейский.