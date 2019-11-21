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Вестник Мордовии

В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО, Министр обороны напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, главным из которых станет военный парад на Красной площади.

В нем примут участие более 14 тыс. человек, будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов.

В состав механизированной колонны войдёт более 20 типов новой и модернизированной техники, ранее не представленной на парадах. Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300 В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищённых автомобилей "Тайфун".

Помимо Москвы, праздничные парады состоятся ещё в 28 городах страны. Торжественные шествия пройдут во всех населённых пунктах, где расположены воинские части. В них будет задействовано более 155 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники.

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Россия
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Деривация-ПВО
Курганец-25
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
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