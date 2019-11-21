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Российская газета

Ракетоносцы Ту-22М3 расконсервируют

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Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Началась расконсервация дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Предполагается, что после глубокой модернизации они вернутся в строй в полностью обновленном облике, близком по характеристикам к стратегическим машинам.

На эту новость обратили внимание и за рубежом. В частности, аналитический портал Military Watch сообщил, что несколько Ту-22М3 после их расконсервации доставлены с дальневосточного аэродрома "Каменный ручей" в Казань для последующей модернизации.

Ракетоносно-бомбардировочная авиация, базирующаяся на Дальнем Востоке, прежде всего нацелена на защиту морских рубежей и поддержки с воздуха кораблей Тихоокеанского флота. Модернизация "Ответного огня", как называется по кодификации НАТО этот ракетоносец, значительно усилит боевой потенциал авиации ТОФ.

Сам по себе Ту-22М самолет не новый. Работы над ним начались еще в 1965 году. Но его платформа оказалась настолько удачной, что выдержала несколько модернизаций, и резерв для дальнейшего совершенствования еще остался. Нынешняя версия Ту-22М3 имеет максимальную скорость, как у истребителя - 2000 км/ч, что обеспечивается мощными двигателями и изменяемой геометрией крыла. Дальность полета без дозаправки - 6800 км, боевая нагрузка - около 24 тонн.

Эти бомбардировщики показали высочайшую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии.

К примеру, они способны некорректируемой авиабомбой попасть с 10-километровой высоты точно в конкретную наземную цель - базу боевиков, складское помещение или место производства самодельных дронов. Естественно, с борта самолета применяются и корректируемые авиабомбы, и крылатые ракеты.

Сирийский опыт позволил окончательно сформировать облик еще более глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца. Ту-22М3М, который сможет нести весь арсенал корректируемых авиабомб и практически все виды новейших крылатых ракет, включая гиперзвуковой "Кинжал".

Авионика будет полностью компьютеризирована, кабина - стеклянная, то есть вся бортовая и полетная информация отражается на дисплеях. На ракетоносце установят мощную систему радиоэлектронного противодействия.

Вполне возможно, на Ту-22М3М установят аппаратуру для дозаправки в воздухе, и полет у него станет практически безграничным. То есть по своим возможностям он вплотную приблизится к стратегическим ракетоносцам.

Военные не сообщают, в какой степени модернизируют снятые с консервации Ту-22М3. В принципе, они могут быть доведены до уровня Ту-22М3М - такие работы уже полным ходом идут на Казанском авиазаводе. Как сообщалось, первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года.

В любом случае модернизированные Ту-22М3 оснастят всем необходимым для того, чтобы они смогли нести гиперзвуковые "Кинжалы" - о том, что такие работы предусмотрены в СМИ говорилось открыто. Также Ту-22М3 должны быть готовы к оснащению их еще более современными гиперзвуковыми "Цирконами".

Это как раз те ракеты, которые станут смертельными для ударных авианосных групп, которые уже не смогут приблизиться к территориальным водам России ближе 1000 километров. А значит, угроза со стороны плавучих аэродромов будет сведена на нет.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
Проекты
NATO
ГЗЛА
ИТ
ТОФ
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1 комментарий
№1
21.11.2019 06:44
Надеюсь, что после расконсервации, капремонта с ремоторезацией и модернизацией БРЭО эти Ту-22М3М вернутся во вновь возраждаемые полки МРА. Тогда можно только поапплодировать.

И тогда им Кинжал не нужен, им нужны Х-32
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