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В США объяснили таинственные "кольца" из-за спуфинга GPS в Китае

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Источник изображения: Изображение: @C4ADS

Кольцеобразное положение искажаемых в результате спуфинга Global Positioning System (GPS) координат положений объектов в районе порта в Шанхае (Китай) может объясняться установкой некоего оборудования на территории завода Shanghai Gaore Industries, занимающегося поставками угля и других полезных ископаемых, сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что в центре местности с кольцеобразным узором находится дымовая труба, которая до 2011 года была неактивна. В 2018 году рядом с ней появилась вышка, на которой могло быть размещено оборудование для спуфинга GPS. Впоследствии вышку убрали, а соответствующую технику, согласно The Drive, могли перенести на трубу.

В феврале Корпус стражей Исламской революции (КСИР) перехватил видео, передаваемое американским ударно-разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, после чего посадил дрон на территории Ирака.

В том же месяце Foxtrot Alpha написало, что военное преимущество США в случае крупномасштабного конфликта с Россией может быть компенсировано уничтожением американской орбитальной группировки.

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Страны
Ирак
Китай
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
GPS
БПЛА
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