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Российская газета

Экстремальные испытания карабина на базе АК-12 сняли на видео

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Специалисты Калашников Media сняли видео, где испытания самозарядного карабина TR3 на базе АК-12 были проведены, по их собственной оценке, "с особым цинизмом". Оружие протащили по камням, закопали в землю, а затем переехали автомобилем.

Сначала специалисты проверили кучность и точность TR3 на дистанции 100 метров. Затем протащили автомобилем на тросе по грунтовой дороге с камнями, правда, без патронов - в целях соблюдения техники безопасности. Этот тест оружие выдержало.

После этого автомат закопали в специально привезенный для этой цели чернозем, смешанный с водой: оружие погрузили в получившуюся липкую грязь, а затем переехали автомобилем. И это испытание карабин прошел достойно. Третий тест - наиболее жесткий: автомат положили на дорогу, после чего проехали по стволу на внедорожнике. Но даже это не помешало автомату выполнить свой функционал в полной мере.

- Многие говорят, что новый тип прицела - электрический - намного хуже хотя бы тем, что забивается грязью. Я вам скажу, что очистить его было значительно проще, чем рога мушки вместе с ней, - прокомментировал результат испытаний специалист концерна "Калашников" Георгий Губич.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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