Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ

На белорусскую авиационную базу в Барановичах в среду прибыла вторая пара многоцелевых российских истребителей Су-30СМ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

"РГ" уже писала о том, что 13 ноября в Беларусь прибыли два многоцелевых боевых истребителя Су-30СМ. Всего соседнее государство получит 12 российских самолетов.

В Республике Беларусь подготовились к приемке новых истребителей. Для этого закупили 12 учебно-боевых самолетов Як-130, которые являются учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30.

Как добавили в военном ведомстве Беларуси, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год.

Су-30СМ - тяжелый многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Предназначен для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе. Продолжительность полета без заправки - 3,5 часа.

Светлана Цыганкова