Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает вполне достижимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП России до 25-27%.

"В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объём вложений в основной капитал 25%, а в перспективе - 27% ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6% ", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет".

Он также напомнил, что по прогнозу правительства прирост инвестиций в 2020 году должен составить 5%, а в 2021 году - 6,5%.