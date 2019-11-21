"Тверды и едины". Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

МОСКВА, 20 ноября/ Радио Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянсу необходимо улучшить отношения с Россией, передает "Газета.ru" со ссылкой на газету El Pais.

Столтенберг отметил, что при этом НАТО не следует жертвовать своими принципами и безопасностью.

"Напротив, пока мы тверды и едины, мы можем вступать в политический диалог с Россией", – сказал Столтенберг.

По его мнению, России и НАТО нужны сдерживание, оборона и диалог.

Столтенберг в своей речи также затронул ситуацию с Крымом. По его словам, Крым не является частью НАТО, поэтому войска альянса были развернуты у российских границ.

"Мы никогда не примем повторения ситуации с Крымом в какой-либо стране НАТО", – заявил Столтенберг.

Ранее радио Sputnik сообщило, что НАТО объявило о пересмотре политики альянса.

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