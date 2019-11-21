Путин считает, что США придется изменить отношения с союзниками по НАТО

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США должны будут предпринять шаги для изменения отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу, недостаточно утверждать, что Вашингтон их защищает, а те просто должны платить, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

"До сих пор Соединенные Штаты говорили: "Мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить". Сегодня это не очень работает", - сказал российский президент.

"Поэтому и Соединенные Штаты должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками, в рамках НАТО даже. Но недостаточно теперь: "Мы вас защищаем - платите". Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Они так сейчас об этом и говорят", - отметил Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.