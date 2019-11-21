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РИА Новости

США готовы продать Марокко 36 боевых вертолетов Apache, заявили в Пентагоне

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Штурмовой вертолет Apache
Штурмовой вертолет Apache.
Источник изображения: © Фото : Courtesy of U.S. Army by Tech. Sgt. Andy Dunaway

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Марокко 36 боевых вертолетов Apache модификации AH-64E с сопутствующим оборудованием и вооружением на общую сумму 4,25 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

"Эта предполагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке. Предлагаемая продажа повысит способность Марокко противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с американскими войсками и другими союзными войсками… Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг не изменит основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении агентства.

Сроки возможной поставки не сообщаются, поскольку соглашение между странами еще не заключено.

Основными подрядчиками, участвующими в этой программе, будут Boeing и Lockheed Martin.

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Страны
Марокко
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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