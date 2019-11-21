Войти
Военное обозрение

США послали России сигнал с помощью бомбардировщиков В-52

560
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н, находясь в Европе не только убедили НАТО в поддержке и послали Москве сигнал устрашения, но и продемонстрировали России "дополнительное устрашение". Об этом пишет Business Insider.

Американские стратеги В-52Н четыре недели находились в Европе, участвуя в различных учениях, цель которых - заверить европейских партнёров НАТО в поддержке альянса, а также послать Москве сигнал устрашения, пишет издание. Самая первая операция по устрашению России была проведена еще в октябре: бомбардировщики США в сопровождении самолетов грузинских, румынских и украинских ВВС 12 часов летали над Черным морем вдоль российских границ.

Следующая операция была поведена совместно с чешскими ВВС. В-52Н ВВС США и истребители F-16 ВВС Чехии летали над Балтийским морем в знак солидарности с Прибалтикой, которым "угрожает Россия". Схожие операции проводились вместе с британскими и французскими ВВС, ведь российские бомбардировщики не раз появлялись в воздушном пространстве над Северным морем.

Затем B-52 участвовали в учениях "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых отработали сброс ядерных бомб, провели полеты в Саудовской Аравии и, после возвращении в Европу, провели полеты на севере Европы.

Под конец пребывания на европейском континенте, три из пяти бомбардировщиков провели патрулирование с истребителями F-16 норвежских ВВС и дальними самолётами разведки ВМС США в районе Полярного круга и подвинулись к самой границе России в районе Баренцева моря.

Операция в Баренцевом море (...) стала наглядным примером способностей США к дополнительному устрашению

- заявила по данному поводу представитель ВВС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Грузия
Норвегия
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Украина
Франция
Чехия
Продукция
B-52
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
29.06.2015
Владимир Козин: «"Разрядки 2.0" завтра не жду…»
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ