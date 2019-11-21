США послали России сигнал с помощью бомбардировщиков В-52

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Американские стратегические бомбардировщики В-52Н, находясь в Европе не только убедили НАТО в поддержке и послали Москве сигнал устрашения, но и продемонстрировали России "дополнительное устрашение". Об этом пишет Business Insider.

Американские стратеги В-52Н четыре недели находились в Европе, участвуя в различных учениях, цель которых - заверить европейских партнёров НАТО в поддержке альянса, а также послать Москве сигнал устрашения, пишет издание. Самая первая операция по устрашению России была проведена еще в октябре: бомбардировщики США в сопровождении самолетов грузинских, румынских и украинских ВВС 12 часов летали над Черным морем вдоль российских границ.

Следующая операция была поведена совместно с чешскими ВВС. В-52Н ВВС США и истребители F-16 ВВС Чехии летали над Балтийским морем в знак солидарности с Прибалтикой, которым "угрожает Россия". Схожие операции проводились вместе с британскими и французскими ВВС, ведь российские бомбардировщики не раз появлялись в воздушном пространстве над Северным морем.

Затем B-52 участвовали в учениях "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых отработали сброс ядерных бомб, провели полеты в Саудовской Аравии и, после возвращении в Европу, провели полеты на севере Европы.

Под конец пребывания на европейском континенте, три из пяти бомбардировщиков провели патрулирование с истребителями F-16 норвежских ВВС и дальними самолётами разведки ВМС США в районе Полярного круга и подвинулись к самой границе России в районе Баренцева моря.

Операция в Баренцевом море (...) стала наглядным примером способностей США к дополнительному устрашению

- заявила по данному поводу представитель ВВС США.