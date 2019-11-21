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Военное обозрение

Система инвентаризации ВВС США "потеряла" 79 МБР Minuteman III

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Источник изображения: boeing.com

Система инвентаризации ВВС США "потеряла" несколько десятков МБР. Выяснилось, что при учёте местонахождения и стоимости военного имущества система неправильно определила данные о 79 действующих межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III с ядерными боеголовками – почти пятую часть от общего их числа, пишут The Japan Times. В итоге ракеты оказались фактически неучтёнными.

Расхождения обнаружились во время недавно завершившегося второго раунда полной финансовой проверки Пентагона и были опубликованы в пятницу. Отмечается, что заместитель министра обороны Дэвид Норквист может быть опрошен по поводу неверной инвентаризации межконтинентальных баллистических ракет во время предстоящих слушаний в комитете по вооруженным силам Сената.

Тем временем официальный представитель военно-воздушных сил Соединенных Штатов капитан Джейкоб Бэйли сообщил, что "ВВС полностью контролируют МБР". Офицер уточняет, что обнаружен лишь "недостаток в своевременной отчётности", который мог возникнуть, когда данные вводились вручную, и все "будет исправлено после завершения сверки".

Это не первый случай проблем с учётом и контролем над ядерным оружием в ВВС США. Громкий скандал произошёл в 2007 году, когда бомбардировщик B-52 по ошибке перенес на другую авиабазу ядерные боеголовки W80-1. Тогда в СМИ неоднократно высказывались опасения, что данный инцидент ударит по репутации вооруженных сил США.

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Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
ЯО
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