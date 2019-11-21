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Интерфакс-АВН

В ВМС Украины заявили о плохом состоянии возвращенных Россией кораблей

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Артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яни Капу"
Артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яни Капу".
Источник изображения: © Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили".

"В настоящее время они только подходят к территориальным водам. В 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко в телеинтервью в среду.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне.

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