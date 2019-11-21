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Известия.ru

Вторая пара самолетов Су-30СМ прибыла в Белоруссию в рамках контракта

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На аэродроме авиационной базы в Барановичах приземлились еще два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Самолеты прибыли в Белоруссию в рамках контракта с Россией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны республики в среду, 20 ноября.

В сообщении отмечается, что обязательства на поставку боевой авиационной техники на 2019 год выполнены. Всего, согласно контракту, Белоруссия получит 12 истребителей Су-30СМ.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Москва должна отдать хотя бы половину средств, которые Минск тратит на охрану совместной с Россией границы. В свое время, добавил Лукашенко, он пошел на то, чтобы белорусская система ПВО работала в интересах России и была совместной, при этом денег за это у российской стороны не просил. Говоря о ситуации с поставкой из России истребителей Су-30СМ, он подчеркнул, что "ничего бесплатно" не хочет, но должна быть "приемлемая цена".

Летом 2017 года Минск изъявил желание купить у России партию боевых истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых самолетов. Первые два истребителя поступили в Белоруссию 13 ноября 2019 года.

Су-30СМ поколения 4+ разработаны компанией "Сухой" и производятся в Иркутске. Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность".

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Сухой ПАО
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