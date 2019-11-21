В Польше усомнились в возможностях С-400 из-за кривизны Земли

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 не соответствует заявленным характеристикам. Об этом в среду, 20 ноября, пишет Lenta.ru со ссылкой на публикацию польского издания Gazeta.

Как пишет издание, российские ЗРК, размещенные в Калининградской области, не смогут поражать самолеты в воздушном пространстве Польши. Это объясняется тем, что дальность обнаружения цели радаром С-400 напрямую зависит от рельефа местности и кривизны Земли.

Чтобы радар смог обнаружить цель, он должен быть поднят на несколько километров над поверхностью Земли. В то же время, мачты С-400 способны поднимать радар на высоту не более 25 метров. Таким образом, по мнению автора публикации, система не способна "видеть" на заявленное расстояние.

Автор публикации пишет, что заявленный радиус действия ЗРК является лишь рекламной акцией производителя, а также запугиванием потенциального противника.

По словам автора, американский ЗРК MIM-104 Patriot с системой IBCS, принятый на вооружение польской армией, значительно превосходит российский С-400 по характеристикам микроэлектроники, так как электроника С-400 основана на устаревших советских схемах.

При этом автор статьи признал, что российский ракетный комплекс "Искандер" при размещении в Калининградской области способен достать практически до любой цели в Польше.

С-400 приобретали у России Китай, Турция и Индия. За покупку российского вооружения США пригрозили санкциями всему миру.

С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта — до 600 км, радиус зоны поражения — 400 км.