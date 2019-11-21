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Названы первые носители "Циркона"

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Источник изображения: Фото: U.S. Navy

Первыми носителями перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" станут большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949А, сообщает ТАСС.

Агентство, ссылаясь на заявление замминистра обороны Алексея Криворучко, пишет, что в ходе модернизации данные корабли получат универсальные пусковые установки 3С14, допускающие запуск крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Первый такой корабль Военно-морской флот (ВМФ) России должен получить в 2020 году, второй — в 2022-м.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет "Гремящий" получит "Циркон".

В сентябре The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что "Циркон" для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
949А Антей
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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