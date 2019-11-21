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Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?

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Источник изображения: warspot.ru

Россия продолжает использовать советское авиационное наследие. Вслед за возобновлением производства Ту-160 к жизни начали возвращать законсервированные дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

Вчера, 19 ноября, портал militarywatchmagazine.com сообщил о том, что бомбардировщик Ту-22М3 сняли с консервации на аэродроме Каменный Ручей под Хабаровском. По данным издания, самолёт был доставлен в Казань для усовершенствования до стандартов Ту-22М3М, а затем передан ВВС РФ.

Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

Источник изображения: militarywatchmagazine.com

В Military Watch указывают, что Россия начала возвращать с хранения боевые самолёты, ранее выведенные из эксплуатации,вслед за США. Известно, что недавно ВВС США вернули в строй B-52H с базы Дэвис-Монтен.

На вооружении ВВС РФ состоит порядка 100 самолётов Ту-22М3, из которых около 30 планировалось обновить до модификации Ту-22М3М. Возвращение дополнительных самолётов с консервации в Military Watch связывают с желанием России нарастить возможности своей дальней бомбардировочной авиации в условиях конфронтации с США. При этом новостей о разработке перспективного бомбардировщика ПАК ДА не поступает уже несколько лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПАК ДА
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Мир на ладони
9 комментариев
№1
21.11.2019 06:48
Цитата, q
крест на ПАК ДА?
Звезда Давида...
-1
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№2
21.11.2019 08:37
Все будет.
и ПАК ДА, и Су-57 и Армата и авианосец. Но не сейчас, а когда разбогатеем.
Для ближайшей войны и старых моделей хватит, главное содержать их в порядке.

Сейчас главное экономику поправить, начать выпускать гражданскую продукцию на заводах ВПК, подтянуть микроэлектронику, станкостроение, иначе на ПАК ДА все и закончится.
+2
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№3
21.11.2019 09:01
Как бы там ни было, в вакууме новость хорошая.
Жаль правда, что из нее несколько сопутствующих выводов:
1. Проблемы с разработкой ПАК ДА.
2. Иссекание даже законсервированных запасов советского наследия. Хотя пусть лучше оно летает, чем гниёт.

Вообще вспоминается предложение кажется Востока несколько лет назад о том, что в эру дальнобойных КР не нужно прорывать оборону. Нужен лишь воздушный грузовик-дальнобойщик, и мол надо пытаться вернуть компетенции не по Ту-160, а вообще по Ту-95.
+2
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№4
21.11.2019 09:14
Дебильная логика.
Пример: Папа с утра пошел на на работу. Вывод: пропил все деньги. Иначе зачем туда ходить...?
+2
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№5
21.11.2019 10:11
Цитата, q
. Известно, что недавно ВВС США вернули в строй B-52H с базы Дэвис-Монтен.
Следуя логике автора надо понимать что амеры поставили крест на B-21?
+1
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№6
21.11.2019 10:13
Цитата, q
При этом новостей о разработке перспективного бомбардировщика ПАК ДА не поступает уже несколько лет.
Автору нужно тщательнее следить за новостями и не высасывать сенсацию из пальца.
+1
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№7
21.11.2019 10:54
Цитата, beka1 сообщ. №6
А что полезного из новостей по ПАК ДА вы можете привести? Ну кроме обещаний к 100500 году иметь 100500 самолётов.
0
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№8
21.11.2019 14:22
Rjycn
Цитата, Rjycn сообщ. №2
Все будет.
и ПАК ДА, и Су-57 и Армата и авианосец. Но не сейчас, а когда разбогатеем.
Для ближайшей войны и старых моделей хватит, главное содержать их в порядке.
Ага, главное верить в это светлое будущее. "Армату" уже начали производить, как и Су-57, а вот авианосец даже проектировать не начинали и не планируют это делать в ближайшие годы. ПАК ДА вроде начали проектировать, но не забросили ли?

Цитата, Rjycn сообщ. №2
Сейчас главное экономику поправить, начать выпускать гражданскую продукцию на заводах ВПК, подтянуть микроэлектронику, станкостроение, иначе на ПАК ДА все и закончится.
Если не тратить деньги как Шойгу на возврождение производства советского хлама и на показуху (парки "Патриот", многочисленные парады по любому поводу, бессмысленные биатлоны, теперь вот ещё реалити-шоу "Взвод"), то ПАК ДА вполне можно было бы сделать в ближайшие годы. Был бы "неправильный" Сердюков - он бы уже летал, проходил испытания.


beka1
Цитата, beka1 сообщ. №5
Следуя логике автора надо понимать что амеры поставили крест на B-21?
Нет такой логики и потому, что американцы не возобновляют производство B-52, как наши Ту-160, а ещё у них постоянно мелькают новости про B-21 и среди них не было новостей, что сроки его создания сильно подвинули, как в случае ПАК ДА.
-1
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№9
21.11.2019 14:55
Цитата, Враг сообщ. №8
Нет такой логики и потому, что американцы не возобновляют производство B-52,
Дык и производство  Ту-22М3 не возобновляют!
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