Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?

Россия продолжает использовать советское авиационное наследие. Вслед за возобновлением производства Ту-160 к жизни начали возвращать законсервированные дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

Вчера, 19 ноября, портал militarywatchmagazine.com сообщил о том, что бомбардировщик Ту-22М3 сняли с консервации на аэродроме Каменный Ручей под Хабаровском. По данным издания, самолёт был доставлен в Казань для усовершенствования до стандартов Ту-22М3М, а затем передан ВВС РФ.

Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 Источник изображения: militarywatchmagazine.com

В Military Watch указывают, что Россия начала возвращать с хранения боевые самолёты, ранее выведенные из эксплуатации,вслед за США. Известно, что недавно ВВС США вернули в строй B-52H с базы Дэвис-Монтен.

На вооружении ВВС РФ состоит порядка 100 самолётов Ту-22М3, из которых около 30 планировалось обновить до модификации Ту-22М3М. Возвращение дополнительных самолётов с консервации в Military Watch связывают с желанием России нарастить возможности своей дальней бомбардировочной авиации в условиях конфронтации с США. При этом новостей о разработке перспективного бомбардировщика ПАК ДА не поступает уже несколько лет.