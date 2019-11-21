Шойгу: Парады Победы пройдут в 29 городах России

На коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал некоторые детали того, как военные организуют парады в честь 75-летия Великой Победы. Судя по словам министра, зрелище нас ждет впечатляющее.

Начнем с того, что 9 Мая по Красной площади столицы должны промаршировать более 14 тысяч человек - считай, целая дивизия. В механизированную колонну войдут около трех сотен боевых машин. Над Москвой пролетят более ста самолетов и вертолетов. По сложившейся традиции, генералы порадуют зрителей оружейно-техническими новинками. Таких на Красную площадь выведут более двух десятков. Шойгу назвал некоторые: "Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация - ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун". По словам министра, к торжественному маршу также собираются привлечь подразделения вооруженных сил иностранных государств.

Шойгу объяснил, почему параду на Красной площади отводится особая роль. "Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом. В такой обстановке парад на Красной площади не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".

Всего же, по данным минобороны, в военных парадах и шествиях, устроенных 9 мая 2020 года в почти трех десятках российских городов, примут участие более 155 тысяч человек, там будет задействовано около 3 тысяч единиц техники.

На коллегии Шойгу сообщил, что сейчас решается вопрос о создании военных учебных центров при Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова в Архангельске, при Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева в Кемерово и при Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете во Владивостоке. Вообще, по мнению министра, формирование военного резерва и пополнение Вооруженных сил профессиональными кадрами, до этого прошедшими обучение в вузе, "всегда являлись важнейшими составляющими обеспечения безопасности государства".

Шойгу напомнил, что с нынешнего года армейская подготовка студентов осуществляется в рамках одной структуры в 93 военных центрах. За счет этого не только растет качество учебы ребят, но и эффективнее используется материальная база.

О другой базе - финансовой - министр говорил в связи с переоснащением армии и флота новым и модернизированным арсеналом. По словам Шойгу, для того, чтобы этот процесс был плановым и сбалансированным, две трети средств минобороны в будущем году решено направить на закупку вооружения. Это должно привести к тому, что в начале 2021 года части постоянной готовности будут оснащены современным вооружением и военной техникой на 70 процентов.

Юрий Гаврилов