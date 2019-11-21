На коллегии Минобороны обсудили планы на ближайшие полгода

9 мая 2020 года маршем на Красной площади пройдут более 14 тыс. человек и 20 образцов новейшей техники

Генерал армии Сергей Шойгу выступая на коллегии акцентировал внимание на выполнении Государственной программы вооружения и планов поступления новых образцов в войска. "Для того чтобы достигнуть указанных показателей, необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения", – сказал он на заседании коллегии Минобороны. По словам Шойгу, для того, это нужно для того, чтобы к началу 2021 года части постоянной готовности были оснащены современным вооружением и военной техникой на 70%. Сейчас уже формируется гособоронзаказ на 2020 год, причем ряд контрактов заключены заблаговременно. Предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом испытания более 300 образцов вооружения и техники в Сирии. "Считаю, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооружения", –заявил министр.

В военном параде, который пройдёт на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов боевой техники, которые прежде не привлекались к парадам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии ведомства.

Глава военного ведомства пояснил: "В состав механизированной колонны войдёт более двадцати типов новой и модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. Это – боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищённых автомобилей "Тайфун".

В военном параде на Красной площади, который станет главным торжественным мероприятием, проходящим в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут участие "более четырнадцати тысяч человек, около трёхсот единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше ста летательных аппаратов". Сергей Шойгу отметил, что и на этот раз "по брусчатке пройдут и подразделения вооружённых сил иностранных государств". Он подчеркнул, что военному параду на Красной площади отводится особая роль в условиях, когда во многих странах пытаются стереть из памяти молодых поколений не только союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом и подвиг советских людей. "Сегодня во многих странах всё чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьёзный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", – сказал Шойгу. Министр подчеркнул, что "в такой обстановке парад на Красной площади не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".

Парады Победы 9 мая 2020 года пройдут в 29 российских городах. В торжественном шествии примут участие свыше 150 тысяч человек. "В них будет задействовано более ста пятидесяти пяти тысяч человек и около трёх тысяч единиц техники", – сказал министр обороны.

Сергей Шойгу подробно также рассказал о создании еще одной структуры в военном ведомстве. Он подчеркнул, что появление "Военно-строительной компании" завершает формирование новой модели деятельности профильной ведомственной отрасли. "Отмечу, что в соответствии с указом президента Российской Федерации создана "Военно-строительная компания". Основными её преимуществами являются некоммерческий характер деятельности, максимальный статус Напомним, что "Военно-строительная компания" создана в соответствии с указом президента РФ от 18 октября 2019 года № 504.

Шойгу отметил, что в деятельности ВСК "в этом году основные усилия направлены на создание объектов сил ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения и военной техники". "Продолжается развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки. На данный момент построено более двух с половиной тысяч зданий и сооружений", – сказал министр. Кроме того, он сообщил, что в рамках подготовки к Армейским международным играм и командно-штабным учениям ведётся обустройство инфраструктуры полигонов и учебных центров.

Планируется создание военных учебных центров еще в трех вузах России: в Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачёва (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток). Шойгу отметил при этом, что формирование военного резерва и пополнение Вооруженных Сил профессиональными кадрами, до этого прошедшими обучение в вузе, "всегда являлись важнейшими составляющими обеспечения безопасности государства.

По словам министра обороны, начиная с 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках одной структуры на базе 93 военных центров. За счет этого растет качество обучения и эффективность использования учебно-материальной базы, отметил Шойгу.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО