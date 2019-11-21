ВВС Таиланда подписали контракт на закупку РЛС RAT-31DL

ЦАМТО, 20 ноября. В рамках проходящей в Бангкоке выставки Defense and Security 2019 (18-21 ноября) группа Leonardo объявила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку РЛС дальнего обнаружения RAT-31DL.

Стоимость и сроки поставки станции не раскрываются. РЛС будет установлена на территории Самуи в целях обеспечения ПВО южной части страны. Контракт следует за поставкой аналогичной системы ВВС Таиланда в 2015 году и может свидетельствовать о положительном опыте ее эксплуатации.

RAT-31DL представляет собой твердотельную трехкоординатную РЛС с фазированной антенной решеткой L-диапазона, предназначенную для применения в составе систем ПВО. Максимальная дальность обнаружения – 500 км, максимальная высота обнаружения – 98000 футов (29878 м), выходная мощность – 60 кВт. РЛС устойчива к помехам и способна обнаружить объект диаметром 0,3 м на дальности до 200 км.

Как заявлено, благодаря применению твердотельной технологии, РЛС RAT-31DL обладает высокой надежностью и даже в случае отказа некоторых радиолокационных модулей общая производительность станции сохраняется.

На текущий момент более 50 РЛС RAT-31DL проданы Вооруженным силам различных стран. Станция поставлялась как странам-членам НАТО, так и государствам, не входящим в блок, включая Италию, Турцию, Польшу, Испанию, Венгрию, Норвегию, Чехию, Германию, Данию, Грецию, Австрию, Таиланд и Малайзию.