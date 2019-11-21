Вторая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию

Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вторая пара закупленных в России самолетов Су-30СМ прибыла в Белоруссию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики.

"20 ноября на аэродроме авиационной базы в Барановичах приземлились еще два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год", - отметили в оборонном ведомстве.

Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из четырех, запланированных к поставке в этом году, прибыла в Белоруссию 13 ноября. Всего в Белоруссию будет поставлено 12 многофункциональных истребителей Су-30СМ. Ежегодно в республику будет отправляться по четыре самолета.

Су-30СМ - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.