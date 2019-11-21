Главком ВМСУ пригрозил рассказать об "угробленных" Россией кораблях

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Украинские корабли, возвращенные Россией Украине после незаконной конфискации, не на ходу, потому что россияне "их угробили". С таким заявлением в среду выступил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

По словам украинского адмирала, возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" еще не прибыли в порт назначения, так как производится их буксировка малым ходом. Причиной Воронченко назвал "варварское отношение" россиян, которые "корабли угробили". Главком ВМСУ заявил, что российская сторона якобы поснимала с катеров все, включая унитазы и розетки.

Они только подходят к территориальным водам, в 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы

- заявил Воронченко.

Он пригрозил "рассказать и показать всему миру варварское отношение россиян" к конфискованной украинской технике.

Ранее российский МИД заявил о передаче 18 ноября Украине трех украинских кораблей, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами.

В Киеве сразу же заявили, что Россия якобы разграбила "новейшие" катера и буксир. Украинский МИД пообещал "тщательно проверить" комплектацию возвращаемых кораблей.