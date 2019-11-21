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Интерфакс-АВН

Лавров заявил, что Турция не собирается возобновлять военную операцию на севере Сирии

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Власти Турции заверили, что у Анкары нет планов возобновлять военную операцию на севере Сирии, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Был контакт между представителями турецкого правительства и нашим послом, в ходе которого нашего посла заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия, и ни о каком возобновлении операции "Источник мира" ни господин Чавушоглу, мой коллега и друг, ни господин Калын (спецсоветник президента Турции Ибрагим Калын, - "ИФ"), не говорили", - сказал он на пресс-конференции в Москве в среду.

Во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие и российские военные будут принимать дополнительные меры для противодействия провокациям в ходе совместного патрулирования на севере Сирии.

Так министр прокомментировал провокацию "пособников" курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью российский бронеавтомобиль, участвовавший в патрулировании в районе Айн-аль-Араб на севере Сирии.

Видео инцидента было запечатлено на камеру освещавшими совместное патрулирование журналистами турецкого агентства "Анадолу". На кадрах видно, в частности, как нападавшие бросают бутылки с зажигательной смесью в бронетранспортер с российский флагом и машина начинает гореть. Бронеавтомобиль останавливается на некоторое время, после чего продолжает движение.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию.

Между тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции".

Он сказал, что Россия в полной мере выполнила свои обязательства по отводу курдских сил от турецкой границы.

Конашенков заявил, что Россия направляет дополнительные силы военной полиции для нормализации обстановки в районе границы Сирии с Турцией.

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Конашенков Игорь
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