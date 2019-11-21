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WarSpot

Германия покупает израильские ракеты

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Источник изображения: warspot.ru

Бундесвер вооружается израильскими ПТРК. Вчера, 19 ноября, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Германии заказало первую партию ракет и пусковых установок Spike.

Первый заказ на 1500 ракет и "сотни" пусковых установок реализован в ранее подписанном рамочном контракте, позволяющим бундесверу в течение нескольких лет закупить 11 500 ракет и 214 пусковых установок. Детали сделки стороны пока не разглашают.

ПТРК Spike

Источник изображения: janes.com

Ключевым подрядчиком по контракту выступает совместное предприятие Eurospike, организованное израильской компанией Diehl Defense и немецкой Rheinmetall Electronics для производства Spike на территории Германии. В бундесвере Spike будет принят на вооружение как MELLS (Mehrrollenfähige Leichte Lenkflugköperspersystem).

Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: "Выстрелил и забыл" (Fire and Forget), "Выстрелил, заметил и скорректировал" (Fire, Observe and Update) и "Выстрелил и направил" (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael
Rheinmetall
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