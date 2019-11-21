Радио Болгария (Болгария): США признают Болгарию как надежного союзника в НАТО

США могут рассчитывать на Болгарию как на надежного союзника по НАТО, об этом сообщило посольство США в Болгарии. Статус надежного союзника Болгария заслужила тем, что отдает приоритет военной модернизации и объявила о намерении увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 г.

Посольство США в Болгарии сообщило, что Болгария получила признание DipNote - официального блога Госдепартамента США как союзник, на которого США могут рассчитывать.

DipNote отмечает, что Республика Болгария и США построили отношения, которые являются примером тесных связей, которые США имеют с союзниками по НАТО.

Болгария получила признание за то, что отдает приоритет военной модернизации и объявила о намерении увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 г.

Помощь, которую США предоставили Болгарии в сфере безопасности за последние 25 лет, составила свыше 340 млн долларов. Оба государства работают сообща для повышения безопасности в Восточной Европе, указывается в информации.