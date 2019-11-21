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Военное обозрение

Заслуженный пилот прокомментировал заявления в США о неспособности РФ производить качественные самолёты

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Источник изображения: topwar.ru

В американских СМИ в последнее время стали активно публиковаться материалы, откровенно дискредитирующие российскую отрасль военного авиастроения. Безусловно, проблем в отрасли хватает, однако американские публикации вовсе не похожи на взвешенную критику или попытку представить объективный анализ. В целом, медийный поток из США в отношении российского авиапрома больше походит на откровенный "чёрный" пиар, который нацелен в первую очередь на продвижение недобросовестной конкуренции на мировом рынке вооружений со стороны самих Соединённых Штатов.

Заявления американских экспертов о том, что российская авиастроительная отрасль РФ якобы не способна создавать конкурентоспособные, качественные самолёты, прокомментировал для "Военного обозрения" заслуженный пилот России Юрий Сытник, представитель Всероссийской общественной организации "Офицеры России".

По словам эксперта, задача СМИ США проста: очернять при любой возможности российский истребитель пятого поколения Су-57, продвигая на мировом рынке свой F-35. Чтобы преодолеть это американское давление, России нужно работать над совершенствованием своего новейшего истребителя

Юрий Сытник:

Нужно доводить самолёт до совершенства. Так, чтобы ни у кого из потенциальных заказчиков не возникло никаких вопросов к Су-57. Также нужно работать над таким важным элементом как постпродажное обслуживание.

По словам заслуженного пилота России, пока нет ничего страшного в том, что российский Су-57 не заказан зарубежными странами для нужд своих ВВС.

Юрий Сытник:

Тут ничего такого страшного нет. Самолёт ведь ещё находится на стадии своеобразной доработки. Пока идёт обкатка этой модели, продолжаются испытания. Военные лётчики выявляют недостатки, которые существуют в любом новом изделии, поэтому процесс доработки с момента начала испытаний может растянуться на 3-5 лет. Тогда и можно ожидать первых контрактов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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