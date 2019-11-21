В США испытали новые наборы выживания в Арктике для пилотов F-35

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВВС США начало подготовку персонала и техники для несения службы на Аляске и в арктических условиях ВВС США. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном службой, сообщает Defence-blog.

Издание пишет, что в рамках подготовки к развертыванию на Аляске истребителей пятого поколения F-35A, приписанных к 354-му истребительному крылу, в городе Фэрбенкс штат Аляска было проведено испытание нового арктического набора выживания для пилотов F-35. Новый набор был специально разработан для пилотов истребителей F-35, так как используемый ранее аналогичный набор выживания для пилотов других истребителей, не поместился в отведенное пространство под сиденьем F-35A.

В командовании ВВС США заявили, что первый F-35A прибудет на Аляску в 2020 году. Самолет уже прошел необходимые испытания для эксплуатации при минусовых температурах, осталось проверить наборы выживаемости и повести обучение пилотов.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках испытаний группа летчиков из 356-й истребительной эскадрильи, 354-й эскадрильи оперативной поддержки летного оборудования и 66-й учебной эскадрильи были помещены в специальную камеру, создающую отрицательную температуру, аналогичную условиям Аляски и Арктики. Пилоты были одеты в обычные летные комбинезоны и имели при себе наборы выживания.

Во время нахождения в камере они надели снаряжение из спасательного набора и провели при температуре от -51 до -65 около шести часов. По итогам испытаний новый набор выживания для пилотов F-35 был признан готовым к эксплуатации с незначительными доработками.