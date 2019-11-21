Войти
Военное обозрение

В США испытали новые наборы выживания в Арктике для пилотов F-35

574
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВВС США начало подготовку персонала и техники для несения службы на Аляске и в арктических условиях ВВС США. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном службой, сообщает Defence-blog.

Издание пишет, что в рамках подготовки к развертыванию на Аляске истребителей пятого поколения F-35A, приписанных к 354-му истребительному крылу, в городе Фэрбенкс штат Аляска было проведено испытание нового арктического набора выживания для пилотов F-35. Новый набор был специально разработан для пилотов истребителей F-35, так как используемый ранее аналогичный набор выживания для пилотов других истребителей, не поместился в отведенное пространство под сиденьем F-35A.

В командовании ВВС США заявили, что первый F-35A прибудет на Аляску в 2020 году. Самолет уже прошел необходимые испытания для эксплуатации при минусовых температурах, осталось проверить наборы выживаемости и повести обучение пилотов.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках испытаний группа летчиков из 356-й истребительной эскадрильи, 354-й эскадрильи оперативной поддержки летного оборудования и 66-й учебной эскадрильи были помещены в специальную камеру, создающую отрицательную температуру, аналогичную условиям Аляски и Арктики. Пилоты были одеты в обычные летные комбинезоны и имели при себе наборы выживания.

Во время нахождения в камере они надели снаряжение из спасательного набора и провели при температуре от -51 до -65 около шести часов. По итогам испытаний новый набор выживания для пилотов F-35 был признан готовым к эксплуатации с незначительными доработками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
01.11.2017
ВВС Норвегии 2 ноября получат первую партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в количестве трех единиц
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
24.09.2015
Норвегия пытается оправдать закупку проблемных американских истребителей
17.03.2014
Пять неядерных европейских стран НАТО получат американские ядерные бомбы
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ