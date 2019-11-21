В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 20 ноября. В Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 ноября прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Первым на рассмотрение был вынесен вопрос, связанный с развитием системы военной подготовки студентов.

Сергей Шойгу отметил, что формирование военного резерва и пополнение Вооруженных Сил профессиональными кадрами всегда являлись важными составляющими обеспечения безопасности государства.

"С этого года военная подготовка студентов проходит в рамках единой организационной структуры – на базе 93 военных учебных центров. Это способствует повышению качества обучения и более эффективному использованию учебно-материальной базы", – подчеркнул глава военного ведомства.

Сергей Шойгу предложил обсудить вопрос создания военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток).

Следующий вопрос повестки дня касался формирования проекта государственного оборонного заказа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также порядка и ожидаемого результата его реализации.

"В следующем году продолжим наращивать боевые возможности войск путем поставок вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники, – заявил министр обороны. – К началу 2021 года части постоянной готовности должны быть обеспечены современными вооружением и военной техникой не менее чем на 70 проц.".

По словам Сергея Шойгу, для того чтобы достигнуть указанных показателей, необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения.

Предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом результатов апробации более 300 основных образцов вооружения и военной техники в Сирийской Арабской Республике.

На данный момент подготовка к размещению заданий в 2020 году идет полным ходом. Заблаговременно заключен ряд государственных контрактов, обеспечено их эффективное сопровождение.

"Считаю, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооруженной борьбы", – выразил уверенность глава военного ведомства.

Продолжая заседание Коллегии, министр обороны напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, главным их которых станет военный парад на Красной площади.

Сергей Шойгу подчеркнул, что это дань глубокого уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость родной земли, спас мир от фашистской агрессии.

"Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", – заявил глава военного ведомства.

Министр обороны отметил, что в такой обстановке парад на Красной площади "не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для России и всех дружественных государств".

В военном параде примут участие более 14 тыс. человек, будет задействовано около 300 ед. вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов. По брусчатке пройдут и подразделения вооруженных сил иностранных государств.

В состав механизированной колонны войдет более 20 типов новой и модернизированной техники, ранее не представленной на парадах. Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун".

Помимо Москвы, праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны. Торжественные шествия пройдут во всех населенных пунктах, где расположены воинские части. В них будет задействовано более 155 тыс. человек и около 3 тыс. ед. техники.

В завершение заседания участники Коллегии рассмотрели Перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2020 год.

"В этом году основные усилия направлены на создание объектов сил ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения и военной техники. Продолжается развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки. На данный момент построено более 2,5 тыс. зданий и сооружений", – сообщил министр обороны России.

В рамках подготовки к Армейским международным играм и командно-штабным учениям ведется обустройство инфраструктуры полигонов и учебных центров. Только в текущем году там возведено свыше 350 объектов.

В кратчайшие сроки построены объекты филиала Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге и открыто Кемеровское президентское кадетское училище.

"В следующем году по-прежнему важно соотносить сроки создания инфраструктуры с поставками вооружения, военной и специальной техники, планами дислокации войск и доведенными объемами финансирования", – обозначил задачу глава военного ведомства.

"Отмечу, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (от 18 октября 2019 г. №504) создана "Военно-строительная компания". Основными ее преимуществами являются некоммерческий характер деятельности, максимальный статус имущественной безопасности", – подчеркнул Сергей Шойгу, добавив, что создание этой структуры завершит формирование новой модели управления и работы военно-строительного комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.