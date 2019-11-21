Войти
ТАСС

Севастополь и Владикавказ рассматриваются как базы для обучения морской военной полиции

535
0
0
Вид на Севастополь
Вид на Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Вопрос подготовки кадров будет обсуждаться на сборах руководителей подразделений военной полиции, которые проходят в Севастополе 20-22 ноября

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Командование планирует начать в 2020 году систематическую подготовку кадров для морской военной полиции, подразделения которой недавно созданы при всех флотах. В качестве учебной базы рассматриваются Севастополь и Владикавказ, сообщил ТАСС в среду замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

"Я думаю, что мы должны начать обучение в следующем году", - сказал Кох, отвечая на вопрос о возможном введении курса по морской военной полиции.

По словам генерала, рассматривается возможность подготовки военнослужащих на базе Черноморского высшего военно-морского училища в Севастополе, а также в уже существующем учебном центре во Владикавказе.

"Во Владикавказе подобран преподавательский состав. Там в том числе планируем цикл подготовки морских военных полицейских, по крайне мере, теоретический. Но, наверное, надо ближе к воде делать [учебную базу]", - пояснил он в разговоре с журналистами.

Кох уточнил, что вопрос подготовки кадров будет обсуждаться на сборах руководителей подразделений военной полиции, которые проходят в Севастополе 20-22 ноября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
28.07.2017
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
01.02.2016
До 2020 года будет сформирована структура военной полиции
05.12.2012
Начальник Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
28.03.2012
Военная мощь России
31.12.2011
В Москве состоялся Круглый стол на тему "Военно-политические итоги 2011 года"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ