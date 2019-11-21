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Военное обозрение

В Турции начались испытания ударного БПЛА Akıncı с украинскими двигателями

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Источник изображения: topwar.ru

Создаваемый совместно Украиной и Турцией ударный беспилотник Akıncı прошел первые наземные испытания, во время которых он совершал небольшие пробежки по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно опубликованным данным, разработанный Турцией беспилотник Akıncı с установленными украинскими двигателями АИ-450 приступил к наземным испытаниям на аэродроме под управлением технического персонала командного центра.

Как сообщил украинский милитарный портал, украинские силовые установки на беспилотник установили в конце августа этого года после подписания соглашения о создании украино-турецкого совместного предприятия, в которое вошли "Укрспецэкспорт" и предприятие Baykar Defence. Ранее на БПЛА планировали установку турбодизельных двигателей PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI), однако затем проект откорректировали под украинские силовые установки.

В сентябре 2019-го года Украина отправила в Турцию вторую партию двигателей в количестве двух единиц для этих БПЛА.

Как ранее заявили на Украине, новый БПЛА разрабатывается с учетом опыта вооруженных конфликтов 21 века и предназначен, в основном, для украинских и турецких вооруженных сил.

Akıncı относится к новому классу "тяжелых" беспилотников. Размах крыльев БПЛА составляет 20 метров, на них установлены два двигателя украинского производства АИ-450. Высота полета заявляется в 12 тысяч метров, время нахождения в полете - сутки. Дрон способен поднять в воздух до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа. Среди вооружения - управляемые ракеты, разнообразные обычные и высокоточные бомбы.

Демонстрация первого прототипа БПЛА Akinci состоялась в 2018 году.

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Турция
Украина
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АИ-450
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