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Военное обозрение

В США об инциденте 2013 года: Пилот F-22 насмехался над пилотом F-4 ВВС Ирана над Персидским заливом

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Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе появились подробности "инцидента", в котором фигурировали американские и иранские средства боевой авиации ещё в 2013 году. Ранее информация была засекречена, а в этом году её постепенно стали предавать огласке. При этом не совсем понятно, с чем была связана секретность.

Так, некоторое время назад пресс-секретарь Пентагона Джордж Литтл сообщал о том, что истребители-перехватчики McDonnell Douglas F-4 Phantom, принадлежащие ВВС Ирана, поднимались в воздух для осуществления перехвата американского многоцелевого беспилотника MQ-1 Predator.

Подробности инцидента публикует американский портал Aviationist. В материале говорится, что пара иранских F-4 Phantom в марте 2013 года пыталась перехватить БПЛА ВВС США, двигавшийся в международном воздушном пространстве близ воздушных границ Ирана над Персидским заливом.

Когда иранские истребители-перехватчики приблизились к беспилотнику на расстояние около 25 км, американские самолёты, сопровождавшие на тот момент MQ-1 Predator, передали сигнал предупреждения. Речь идёт об истребителях F-22, которые американское командование решило задействовать для сопровождения после иранской попытки сбить аналогичный беспилотник несколькими месяцами - ранее с применением штурмовика Су-25.

F-22, по некоторым данным, были приписаны к американской военной базе в Аль-Джафре (ОАЭ).

Новые подробности, как сообщает упомянутое издание, раскрыл американский генерал Марк Уэлш (начальник штаба ВВС), заявив буквально следующее:

Тогда осуществить перехват нашего беспилотника помешали стелс-истребители F-22. Наши лётчики подлетали к иранским F-4, пролетали под ними, чтобы проверить вооружения перехватчиков Ирана. И те не знали, что они F-22 рядом. Когда F-22 вышел к левому крылу (F-4) и сбросил скорость, наш лётчик сказал: "Вам пора бы возвращаться домой".

В материале после таких слов генерала Уэлша заявлено, что действия американских пилотов можно считать издёвкой или насмешкой над своими иранскими коллегами. Название материала уже говорит само за себя: "Пилот F-22 издевался (насмехался) над пилотом F-4 над Персидским заливом"

При этом американские эксперты задаются вопросом: удалось ли F-22 действительно оставаться незаметными для F-4 ВВС Ирана до подлёта на близкое расстояние?

Из материала:

Находились ли истребители под наблюдением АВАКСа? (…) Во всяком случае американский пилот добился того, чтобы отпугнуть иранских лётчиков и спасти дрон. Счастливый конец, достойный боевика.

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Страны
Иран
ОАЭ
США
Продукция
F-22
F-4
MQ-1 Predator
Су-25
Компании
MD Helicopters
Проекты
БПЛА
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