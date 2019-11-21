От "эрэсов" Покрышкина до ракет для Су-57

Сверхточность в "Кубе" и в пятом поколении

Семь десятилетий авиационное вооружение, созданное в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова, применяется на советских и российских боевых самолетах и вертолетах. С 1949 года здесь разработано и внедрено свыше 200 образцов ВВТ.

Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин вспоминал один из воздушных боев 1942 года: "Вооруженные реактивными снарядами, И-16 казались нам надежными и даже грозными истребителями. Как-то группа "мигов" отправилась на штурмовку вместе с шестеркой И-16 соседнего полка. На нас вдруг навалились 12 итальянских истребителей "Макки". Они шли развернутым строем, крылом к крылу. Один И-16 залпом выпустил по ним все шесть "эрэсов", и они, взорвавшись, поразили сразу пять самолетов". Так в советской авиации начиналась эра ракетного вооружения.

После войны в КБ Микояна, Сухого, Лавочкина "эрэсы" для своих машин делали сами, но затем авиационное ракетное вооружение передали на специализированные предприятия. 18 ноября 1949 года был создан завод опытного вооружения №134. Задачей, с решения которой все начиналось, стала система комплексной огневой защиты ПВ-20 для тяжелого бомбардировщика Ту-4, состоявшая из прицельных станций и пяти дистанционно управляемых точек. За ее разработку первому директору завода Ивану Ивановичу Торопову вручили Сталинскую премию. Позже систему дорабатывали для использования на реактивных бомбардировщиках Ту-16 и Ту-95. Стратегические "Медведи" несут службу и сегодня.

В середине 50-х начались разработки управляемых ракет класса "воздух-воздух". Это потребовало создания новых алгоритмов проектирования вооружения. В бою с применением ракет "воздух-земля" или "земля-воздух" один из участников статичен. Но в воздушной схватке и вражеский самолет, и ракета одновременно меняют скорость, курс, высоту, так что для описания поведения средства поражения в многомерном пространстве требуется сложнейший математический аппарат. Поэтому инженерам по инициативе Торопова читали лекции профессора Военно-воздушной академии и главные конструкторы предприятий-смежников. На завод пришли выпускники МГУ и МАИ – математики, механики, радиоэлектронщики.

“ На боевом дежурстве в армиях многих государств остается ЗРК "Квадрат" с зенитными управляемыми ракетами 3М9”

В начале 50-х в КБ предприятия приступили к созданию самонаводящейся ракеты 3М9 для зенитного ракетного комплекса "Куб". В 1958 году впервые в мире на "Вымпеле" сконструировали комбинированный ракетно-прямоточный двигатель нового типа на твердом топливе. Через два года в серию пошла ракета класса "воздух-воздух" малой дальности Р-ЗС с тепловой головкой самонаведения. Это изделие с последующими модификациями (Р-3Р с полуактивной радиолокационной ГСН, Р-13М, Р-13М1) долгое время стояли на вооружении МиГ-21, МиГ-23.

Особой вехой для инженеров и конструкторов "Вымпела" стала работа над ракетой Р-33 для первого в СССР истребителя четвертого поколения МиГ-31 ("МиГ-31 готов похоронить американский флот"). Это оружие стало "главным калибром" начальных модификаций "тридцать первых", Р-33 доставала самолеты противника на дистанции 120 километров. Современные варианты высотного перехватчика вооружены ракетой Р-37 большого радиуса действия. Вполне вероятно, что ее получит и истребитель Су-57.

Оснащение ракет многоканальными информационными системами, новыми инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения, применение цифровых технологий, современных материалов и комплектующих позволило добиться более высоких тактико-технических характеристик нового поколения ракет. Увеличивается дальность действия, повышается точность поражения целей, улучшается защищенность от помех. Новые образцы вооружения, созданные на "Вымпеле", могут применяться в любых климатических и погодных условиях, независимо от времени года, днем или ночью.

В 90-е на предприятии понимали, что кризис – время поиска новых возможностей. "Вымпел" продуктивно участвовал в международных аэрокосмических выставках. Как итог – признание зарубежных специалистов получили разработанные специалистами КБ авиационные управляемые ракеты класса "воздух–воздух" Р-60, Р-73Э, Р-27, РВВ-АЕ, класса "воздух–поверхность" Х-29Т (Л), Х-29ТЕ, которые вместе с российскими самолетами МиГ и Су стоят на вооружении более чем в 30 странах. На боевом дежурстве в армиях многих государств остается ЗРК "Квадрат" (экспортная версия "Куба") с зенитными управляемыми ракетами 3М9.

Оборонные технологии, созданные "вымпеловцами", оказались востребованы при изготовлении аэродромного оборудования, буровых установок, аварийно-спасательных пиротехнических ножниц, малогабаритных датчиков, мобильных медицинских лабораторий.

В эти дни Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова отмечает 70-летие. На предприятии, входящем в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сформирован задел перспективных образцов. Нет сомнений – они будут так же точны в достижении цели.

Семен Воробьев

Газета "Военно-промышленный курьер",