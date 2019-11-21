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Российская газета

Атомная артиллерия: работу гигантских пушек "Малка" показали на видео

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На Кузбассе испытали огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка".

Недавно САУ, отноcившиеся во времена СССР к атомной артиллерии, прошли модернизацию и получили возможность поражать цели с невиданной точностью Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе учений артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии около 30 километров.

"При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. Корректировка огня осуществлялась при помощи БЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении ведомства.

Самоходка 2С7М считается не только одной из наиболее дальнобойных, но и является одной из самых тяжелых в мире - 46,5 тонн. Вес применяемых боеприпасов - до 110 килограммов. 840-сильный двигатель позволяет развивать скорость по шоссе более 50 километров в час. Запас хода по топливу составляет 600 километров. Экипаж - шесть человек.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Орлан-10
Компании
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