На параде 9 мая в Москве покажут более 20 новых видов техники

В военном параде 9 мая в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра на Красной площади. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

"Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями, "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун", — цитирует главу военного ведомства телеканал "360".

По словам министра, в параде примут участие свыше 14 тыс. человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 100 летательных аппаратов. По брусчатке также пройдут и подразделения вооруженных сил иностранных государств, уточняет телеканал "Звезда".

Шойгу сообщил, что в 2020 году парады Победы пройдут в 29 российских городах, пишет сайт kp.ru.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.

17 ноября президент Сербии Александр Вучич рассказал "Известиям", что приедет с визитом в Москву в честь Дня Победы.