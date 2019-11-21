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Военное обозрение

Начштаба ВВС США призвал страны Персидского залива строить совместную "антииранскую" ПРО

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Источник изображения: lockheedmartin.com

По словам начальника штаба ВВС США, генерал-майора Дэвида Голдфейна, ОАЭ и другие страны Персидского залива должны "преодолеть старые обиды", чтобы обеспечить совместную защиту от применения иранских баллистических ракет. Об этом сообщает сайт FlightGlobal.

У монархий Персидского залива будет только короткое временное окно для защиты от нападения, сообщил начштаба, выступая на конференции International Air Chiefs в Дубае 16 ноября.

Ни в одной стране по отдельности нет всего, что нужно для самообороны. Но вместе у нас есть именно то, что необходимо для коллективной безопасности

– заявил высокопоставленный военный.

По словам Голдфейна, пока что ВВС США обязуются не забывать своих партнеров по Персидскому заливу. Однако для создания полновесной "антииранской" ПРО крайне важны именно совместные усилия.

Чиновник намекнул, что лучший способ защитить, к примеру, ОАЭ – не всегда именно с территории самих Эмиратов. Удобнее это может сделать ПРО из Катара или Омана, а также других соседей. Но для этого "нужно остановить вражду".

Голдфейн, по мнению издания, явно намекнул на все ещё активный дипломатический конфликт между несколькими государствами Персидского залива и Катаром. Некоторые страны, в том числе Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ, обвиняют Доху в поддержке террористических групп, хотя Катар отрицает подобные нападки. Дипломатические отношения между странами были разорваны в 2017 году.

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Страны
Бахрейн
Иран
Катар
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
США
Компании
Lockheed-Martin
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