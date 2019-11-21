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Независимое военное обозрение

Брюссель выжимает из членов альянса 2% ВВП

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Фото Carsten Koall/Getty Images
Фото Carsten Koall/Getty Images.

Германия увеличит оборонный бюджет по требованию НАТО

НАТО требует от стран-участниц Североатлантического альянса, чтобы расходы на оборону составляли не менее 2% ВВП. Несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что ее страна уважает намеченную цель, поставленную лидерами блока, Германия пока не отвечает этим требованиям.

В 2019 году оборонный бюджет страны составил 1, 36% ВВП, в следующем году Германия увеличит свои военные расходы и "Европейская правда" сообщает, что по сравнению с текущими расходами немецкий показатель возрастет на 6,2%, и будет соответствовать 50,25 миллиардам евро.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшая также преемницей Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза, заявила, что установленные 2% ВВП будут достигнуты к 2031 году, хотя лидеры НАТО договорились о получении такого уровня расходов до 2024 года. В 2014 году после присоединения Крыма к России было принято решение об увеличении затрат на оборону и через 10 лет они должны составлять не менее 2% от ВВП. В настоящее время расходы восьми стран НАТО – США, Великобритания, Греция, Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония - соответствуют или даже превышают этот показатель. Альянс в 2018 году на оборону выделил более одного триллиона долларов, что в 22 раза больше, чем в России.

Но президент США Дональд Трамп и руководство блока призывают больше тратить на военные нужды. Трамп неоднократно упрекал ФРГ в невыполнении требований и даже грозился выйти из блока, если все союзники не начнут следовать его указаниям.

Министр обороны Германии полна решимости увеличить расходы и заявила, что страна готова это сделать не потому, что "так призывают другие, а потому что это отвечает интересам нашей собственной безопасности". Крамп-Карренбауэр сообщила: "Это начинается с оборонного бюджета. Нам нужно тратить 1,5% до 2024 года и 2% до 2031 года".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал ранее, что рад увеличению немецких расходов на оборону, но предлагал делать еще больше в этом направлении: "Я призываю Германию делать больше, потому что Германия является крупнейшей экономикой Европы". Йенс Столтенберг настаивает на увеличении оборонных бюджетов государств, входящих в Североатлантический альянс, чтобы у них не повторилась ситуация с Крымом, сообщает ТАСС. На пресс-конференции, предваряющей встречу глав внешнеполитических ведомств альянса, основной темой которой будет дальнейший рост военных затрат, Столтенберг сказал: "Государства НАТО уже пятый год повышают свои оборонные расходы. Это призвано направить абсолютно ясный сигнал о том, что произошедшее в Крыму не может повториться в странах-членах НАТО". Встреча министров МИД 28 натовских стран, на которой обсудят финансовые проблемы, а также главные вызовы и угрозы Североатлантическому альянсу проходит в преддверии саммита, запланированного на 3-4 декабря в Лондоне, где лидеры организации отметят 70-летие со дня ее образования.

Российские эксперты считают, что воссоединение Крыма с Россией лишь предлог для увеличения оборонных расходов НАТО, и продвижением натовских сил в сторону границ РФ угроза создается, в первую очередь, нашей стране. А то, что состоялся референдум и крымчане проголосовали за присоединение, в альянсе стараются вообще не вспоминать, называя воссоединение полуострова с материком не иначе как "аннексией со стороны России". Раздувание военных бюджетов объясняется не низкой эффективностью организации, а высоким уровнем жизни, ну как тут не вспомнить слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

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