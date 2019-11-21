Компания Taurus Systems предложила Минобороны Японии КР KEPD-350

ЦАМТО, 20 ноября. Немецкая компания Taurus Systems предложила крылатые ракеты KEPD-350 класса "воздух-земля" для оснащения многоцелевых истребителей F-2 и F-15J "Игл" Воздушных сил самообороны Японии.

Как сообщил Jane's Defence Weekly официальный представитель компании в ходе выставки DSEI, Taurus предлагает КР KEPD-350 в рамках внесенного в утвержденную в декабре 2018 года "Среднесрочную программу обороны" (Mid-Term Defence Programme) Японии проекта закупки авиационных ракет большой дальности.

Taurus Systems уже представила информацию о KEPD-350 официальным лицам Министерства обороны Японии и ожидает начала переговоров о требованиях к боеприпасу и обсуждению участия в проекте японской промышленности.

Если Япония примет решение о закупке ракеты, она станет вторым эксплуатантом KEPD-350 в азиатском регионе после Южной Кореи. Версия для оснащения южнокорейских истребителей F-15K носит обозначение KEPD-350K.

Как сообщал ЦАМТО, стартовая масса базовой версии КР KEPD-350 составляет около 1400 кг, длина – 5,1 м, ширина – 63 см, высота – 32 см. Она оснащена тандемной боевой частью MEPHISTO массой 481 кг, программируемым взрывателем, инерциальной/GPS системой навигации, корреляционной системой навигации по контуру рельефа местности, радиолокационным высотомером, а также инфракрасной ГСН.

КР развивает скорость 0,95М, может выполнять полет на предельно малых высотах (около 30 м), проникать через 6 м железобетона, поражать объекты противника на дальностях до 500 км с КВО, не превышающим 2-3 м. Ракета KEPD-350K для ВВС Республики Корея отличается от базовой версии оснащением новым приемником GPS с модулем SAASM компании Rockwell Collins.