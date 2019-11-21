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ЦАМТО

Компания Taurus Systems предложила Минобороны Японии КР KEPD-350

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Taurus_ KEPD_350
Германо-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 на авиационной выставке ILA-2012 в Берлине. Источник: miltechmag.com.

ЦАМТО, 20 ноября. Немецкая компания Taurus Systems предложила крылатые ракеты KEPD-350 класса "воздух-земля" для оснащения многоцелевых истребителей F-2 и F-15J "Игл" Воздушных сил самообороны Японии.

Как сообщил Jane's Defence Weekly официальный представитель компании в ходе выставки DSEI, Taurus предлагает КР KEPD-350 в рамках внесенного в утвержденную в декабре 2018 года "Среднесрочную программу обороны" (Mid-Term Defence Programme) Японии проекта закупки авиационных ракет большой дальности.

Taurus Systems уже представила информацию о KEPD-350 официальным лицам Министерства обороны Японии и ожидает начала переговоров о требованиях к боеприпасу и обсуждению участия в проекте японской промышленности.

Если Япония примет решение о закупке ракеты, она станет вторым эксплуатантом KEPD-350 в азиатском регионе после Южной Кореи. Версия для оснащения южнокорейских истребителей F-15K носит обозначение KEPD-350K.

Как сообщал ЦАМТО, стартовая масса базовой версии КР KEPD-350 составляет около 1400 кг, длина – 5,1 м, ширина – 63 см, высота – 32 см. Она оснащена тандемной боевой частью MEPHISTO массой 481 кг, программируемым взрывателем, инерциальной/GPS системой навигации, корреляционной системой навигации по контуру рельефа местности, радиолокационным высотомером, а также инфракрасной ГСН.

КР развивает скорость 0,95М, может выполнять полет на предельно малых высотах (около 30 м), проникать через 6 м железобетона, поражать объекты противника на дальностях до 500 км с КВО, не превышающим 2-3 м. Ракета KEPD-350K для ВВС Республики Корея отличается от базовой версии оснащением новым приемником GPS с модулем SAASM компании Rockwell Collins.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
F-2
Проекты
GPS
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1 комментарий
№1
21.11.2019 07:15
Цитата
Она оснащена тандемной боевой частью MEPHISTO массой 481 кг, программируемым взрывателем, инерциальной/GPS системой навигации, корреляционной системой навигации по контуру рельефа местности, радиолокационным высотомером, а также инфракрасной ГСН.

КР развивает скорость 0,95М, может выполнять полет на предельно малых высотах (около 30 м), проникать через 6 м железобетона, поражать объекты противника на дальностях до 500 км с КВО, не превышающим 2-3 м.
Ну как раз, чтобы ебнуть влупить по ядерному могильнику, который в настоящее время отстраивается на побережье в районе Дуная (бухта Сысоева кажется), не далеко от Находки. Это обезлюдит все Приморье на долгие десятилетия.

Первыми они конечно не ударят, но своими планами запуска КР по их АЭС можете подтереть зад, они потеряли актуальность.

Потому что в обработку прилетят японские бетонобойные КР в ооогрооомный ядерный могильник, построенный на берегу Японского моря в сейсмоопасной зоне, да ещё и над линией глубинного тектонического разлома.
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