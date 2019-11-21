Войти
ТАСС

Центры военной подготовки могут появиться еще в трех вузах России

676
0
+1
Военнослужащий-курсант ВС РФ
Военнослужащий-курсант ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Валерий Титиевский

Военная подготовка студентов проходит в рамках одной структуры на базе 93 военных центров, рассказал министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военные учебные центры могут появиться в вузах Архангельска, Кемерова и во Владивостоке, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)", - сказал министр.

Шойгу отметил, что формирование военного резерва и пополнение вооруженных сил профессиональными кадрами, до этого прошедшими обучение в вузе, "всегда являлись важнейшими составляющими обеспечения безопасности государства".

По словам министра, с 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках одной структуры на базе 93 военных центров. За счет этого растет качество обучения и эффективность использования учебно-материальной базы, добавил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
22.10.2019
"Военное строительство идёт с опережением сроков"
28.02.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
16.03.2016
Оснащение вдогонку
20.11.2015
Сергей Шойгу принял участие в работе первой Межведомственной конференция по информационному взаимодействию
10.11.2015
Министр на линии огня
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ