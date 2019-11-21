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Военное обозрение

Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше

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Источник изображения: topwar.ru

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400. По мнению автора статьи, вышедшей на страницах польского издания Gazeta, российский зенитный комплекс не соответствует заявленным характеристикам.

Автор ставит под сомнение способность ЗРС С-400, расположенных на территории Калининградской области, поражать самолеты в воздушном пространстве Польши, а заявленный радиус действия комплекса называет рекламной акцией производителя, направленной на возможного покупателя, а также запугивания потенциального противника.

Издание пишет, что дальность обнаружения цели радаром С-400 объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, в чтобы радар мог обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками, он должен быть поднят на несколько километров над поверхностью Земли. Имеющиеся же в составе С-400 мачты могут поднимать радар на высоту не более 25 метров, что говорит о том, что комплекс не способен "видеть" на заявленное расстояние.

Увидеть цели на дальнем расстоянии позволяют загоризонтные радары, использующие явление отражения радиоволн от ионосферы, однако имеющиеся у России радары такого типа слишком громоздки и не отличаются высокой точностью обнаружения целей.

Кроме того, российские зенитные ракетные комплексы основаны на советской и российской же электронике, значительно отстающей от американской. Отечественная микроэлектроника в системах управления не позволяет российским комплексам поражать цели также точно, как, например, американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) MIM-104 Patriot, принятый на вооружение польской армии.

Единственным российским оружием, которое может доставить проблемы Польше, автор называет ОТРК "Искандер-М", расположенные в Калининградской области, так как "русские точно занизили дальность поражения своих ракет, способных поразить любую цель на польской территории".

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
С-400 Триумф
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