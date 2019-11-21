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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу сказал, сколько выделят на закупку нового вооружения

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Сергей Шойгу провел реальную реформу Российской армии
Сергей Шойгу провел реальную реформу Российской армии.
Источник изображения: Геодакян Артем/ТАСС

Две трети средств, которые в 2020 году выделят на гособоронзаказ, необходимо направить на закупку вооружений, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Для того чтобы достигнуть указанных показателей, необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения", – передает РИА "Новости" слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, это нужно для того, чтобы к 2021 году части постоянной готовности были оснащены современным вооружением и военной техникой на 70%.

Сейчас уже формируется гособоронзаказ на 2020 год, причем ряд контрактов заключены заблаговременно. Предложения по нему сформированы с учетом испытания более 300 образцов вооружения и техники в Сирии.

"Считаю, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооружения", – добавил министр.

Шойгу сообщил также, что в парадах и шествиях в честь 9 мая в России будут участвовать свыше 150 тыся. человек.

"Помимо Москвы, праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны. Торжественные шествия пройдут во всех населенных пунктах, где расположены воинские части. В них будет задействовано более 155 тысяч человек и около трех тысяч единиц техники", – сказал министр обороны.

В параде на Красной площади будут участвовать около 300 единиц техники.

"По брусчатке пройдут и подразделения вооруженных сил иностранных государств", – отметил Шойгу, не уточнив, сколько именно стран уже приняли приглашение.

Министр назвал парады в честь 9 мая "данью глубокого уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость родной земли, спас мир от фашистской агрессии".

"В состав механизированной колонны войдет более 20 типов новой и модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. Это - боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун", – передает ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что в параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут участие "более четырнадцати тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше ста летательных аппаратов".

"Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", – сказал министр обороны.

По его словам, "в такой обстановке парад на Красной площади не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".

Напомним, в сентябре в проекте бюджета России указывалось, что объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года.


Дмитрий Зубарев

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