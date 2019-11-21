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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил сомнения американцев в способности России производить Су-57

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

"Программа Су-57 может быть сокращена по количеству самолетов. Но те, что уже заявлены к закупке, российская армия обязательно получит", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Так он прокомментировал появившиеся в США публикации о неспособности России самостоятельно наладить серийное производство истребителя Су-57.

"В статье издания The Drive безусловно есть здравые утверждения, – считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. – Например, по поводу того, что для России, в контексте закупки истребителей пятого поколения Су-57, действительно было бы очень желательно найти иностранных партнеров, чтобы уменьшить бремя расходов и разделить риски".

Накануне издание The Drive опубликовало статью, в которой утверждалось: постоянный поиск Россией покупателей Су-57 ставит под сомнение возможности Москвы самостоятельно наладить серийное производство этих самолетов.

"Россия по-прежнему очень стремится найти иностранных партнеров, которые помогут распределить бремя расходов по программе Су-57... Партнер, который согласится приобрести эти самолеты, может снизить удельные издержки для России и помочь обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений", – полагают авторы статьи. "Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе закупать самолеты самостоятельно, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, международных санкций и других экономических проблем", пишет The Drive.

Однако привлечение зарубежных участников к соавторству в проектах разработки перспективных самолетов – это общемировая практика, подчеркнул Денисенцев. Эксперт привел в пример американский истребитель F-35. Собственными силами можно создавать самолеты, как американский F-22, как все китайские истребители, но гораздо лучше иметь стратегического партнера, подчеркнул эксперт.

"Проект Су-57 развивается, но достаточно медленно, – констатировал Денисенцев. – Добавьте сюда еще и озвученные планы по сокращению военного бюджета России, и вывод напрашивается сам собой – проект Су-57 может быть "подрезан" с точки зрения количества купленных самолетов". Понятно, что сокращать расходы на стратегические ядерные силы никто не будет, как и финансирование атомного подводного флота, подчеркнул собеседник. "Но истребительную авиацию могут подсократить, – считает Денисенцев. – Впрочем, относительно заявленного уровня, снижения уже не произойдет. То есть то количество истребителей, которое запланировано к закупке, в конечном итоге поступит в вооруженные силы Российской Федерации. Речь идет, напомню, о 76 самолетах".

Летом началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57. Первый серийный Су-57 практически готов к поставке в Воздушно-космические силы, она будет осуществлена до конца года.



Иван Абакумов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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