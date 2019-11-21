Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия

В Белом море ВМФ России испытает ракетное оружие. Дату и район проведения ракетных стрельб пресс-служба Северного флота не уточняет.

Головной фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350, входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, проведёт испытания ракетного оружия в полигонах боевой подготовки флота в Белом море.

"В настоящее время экипаж корабля завершает подготовку к межбазовому переходу, который состоится в ближайшие дни", - указали в Минобороны, отметив, что на фрегате выполнен комплекс работ по подготовке вооружения и техники к эксплуатации и плавании в зимних условиях.

"Гремящий" имеет на вооружении крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, планировалось оснастить его новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".