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Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Белом море ВМФ России испытает ракетное оружие. Дату и район проведения ракетных стрельб пресс-служба Северного флота не уточняет.

Головной фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350, входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, проведёт испытания ракетного оружия в полигонах боевой подготовки флота в Белом море. 

"В настоящее время экипаж корабля завершает подготовку к межбазовому переходу, который состоится в ближайшие дни", - указали в Минобороны, отметив, что на фрегате выполнен комплекс работ по подготовке вооружения и техники к эксплуатации и плавании в зимних условиях.

"Гремящий" имеет на вооружении крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, планировалось оснастить его новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Гремящий
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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1 комментарий
№1
21.11.2019 11:01
Уж не ,,Циркон" ли он будет испытывать? Помнится, в в марте 2019г сообщали что в конце этого года пройдут испытания этой ракеты с борта ,,Горшкова"
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