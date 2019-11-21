"Петропавловск-Камчатский" войдет в состав флота 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, на "Адмиралтейских верфях" состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на дизель-электрической подлодке "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенной для Тихоокеанского флота.

Как сообщает Mil.Press FlotProm, ранее в пресс-службе Минобороны РФ анонсировали церемонию на 21 ноября.

На "Адмиралтейских верфях" изданию сообщили, что сроки проведения церемонии зависят от заказчика.

В церемонии планируется участие главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, отметили в военном ведомстве.

ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" – первая из шести подлодок проекта 636.3, заказанных в 2016 году для Тихоокеанского флота. Ее заложили на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года, спустили на воду 28 марта 2019 года. Субмарина вышла на ЗХИ в августе и вернулась на завод в сентябре.

В первой декаде октября ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" успешно прошла госиспытания.

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.

Длина субмарины составляет 73 метра, ширина – 10 метров, надводное водоизмещение – 2350 тонн. Рабочая глубина погружения – 240 метров (предельная – 300 метров). Скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток, дальность плавания – 7500 миль. Экипаж – 52 человека. Подлодки вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, минами и ударными ракетными комплексами "Калибр".