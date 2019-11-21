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Военно-промышленный курьер

Бундесвер учит офицеров коммунистического Китая демократии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Немецкая газета Bild сообщила о том, что в Германии проходят профессиональное обучение китайские военные. Это не является ни для кого секретом, но на фоне протестов в Гонконге и сообщений о возможных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР новость вызвала широкий резонанс в ФРГ, передаёт Deutsche Welle (DW).

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) потребовала от правительства Ангелы Меркель немедленного прекращения сотрудничества бундесвера с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). 

"Любая немецкая помощь в профессиональной подготовке китайских военных на фоне ситуации с правами человека в КНР и роли армии в ней непонятна и крайне сомнительна", - полагают в AI.

Отвечая на запрос DW, один из сотрудников пресс-службы Министерства обороны ФРГ пояснил, что "частью этого сотрудничества является приобщение граждан других стран к нашим представлениям о демократических ценностях".

В настоящее время в Германии находятся 15 китайских военнослужащих. Они, по словам сотрудника пресс-службы оборонного ведомства, в академии бундесвера в Гамбурге проходят на немецком языке обучение для руководящего состава вооруженных сил.

В рамках такого сотрудничества осуществляются различные программы по профессиональной подготовке и обучению кадров. В этом году бундесвер провел с китайскими военнослужащими совместные учения в баварском Фельдкирхене. Их целью была отработка действий по оказанию помощи в случае чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов. Государственное информационное агентство КНР "Синьхуа" сообщило, что для учений под названием Combined Aid 2019 в Германию была доставлена китайская бронетехника.

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Германия
Китай
Проекты
AI
Военные учения
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