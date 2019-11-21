БДК "Оленегорский горняк" завершил швартовные испытания после ремонта

На 33-м судоремонтном заводе успешно завершились швартовные испытания большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия, экипаж и сдаточная команда приступили к подготовке для выхода в море и проведения ходовых испытаний БДК.

Завод планирует передать корабль Северному флоту после проведения ходовых испытаний в кратчайший срок, отметили в пресс-службе.

Ранее 33-й судоремонтный завод успешно восстановил комплексную техническую готовность с продлением полного срока службы ряда кораблей и судов ВМФ России, включая БДК "Калининград" и плавучую мастерскую "ПМ-82".

"Оленегорский горняк" встал на ремонт в 2016 году. С этого времени специалисты верфи успели модернизировать значительную часть вооружения и оборудования корабля, все механизмы и узлы прошли освидетельствование. Речь идет о двигателях, трубопроводной системе, подводной и надводной частях корпуса.

"Оленегорский горняк" – большой десантный корабль проекта 775. Эти БДК предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов, а также для транспортировки различных видов бронетехники, в том числе танков.

БДК "Оленегорский горняк" включили в состав Северного флота 30 июня 1976 года. Корабль способен брать на борт усиленную танковую роту: 12 танков либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта. Автономность плавания – шесть месяцев.